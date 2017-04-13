أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية -
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني» -
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد -
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج -
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة " -
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

Google+ Print
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الخميس  :

السعر العالمي : 1,281.91 دولار أمريكي .

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 731
عيار 22 670
عيار 21 640
عيار 18 549
عيار 14 427
عيار 12 366
الاونصة 22,747
الجنيه الذهب 5,120
الكيلو 731,429
 
المصدر:365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه

مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه

مساء الأنوار: الاستعدادات الأمنية لمباراة المصري وكمبالا سيتي .. ل. عصام سعد - مدير أمن الإسماعيلية

مساء الأنوار: الاستعدادات الأمنية لمباراة المصري وكمبالا سيتي .. ل. عصام سعد - مدير أمن الإسماعيلية

مساء الأنوار: آخر استعدادات المصري لمواجهة الإياب أمام كمبالا سيتي

مساء الأنوار: آخر استعدادات المصري لمواجهة الإياب أمام كمبالا سيتي

مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير في فرص المصري أمام كمبالا سيتي

مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير في فرص المصري أمام كمبالا سيتي