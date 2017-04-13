ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الخميس :

السعر العالمي : 1,281.91 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 731 عيار 22 670 عيار 21 640 عيار 18 549 عيار 14 427 عيار 12 366 الاونصة 22,747 الجنيه الذهب 5,120 الكيلو 731,429

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads