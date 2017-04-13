في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

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شارك وفد من حزب النور بمحافظة الإسكندرية، في مراسم العزاء الجماعي لضحايا تفجير كنيسة القديسين من الشرطة والذي نظمته مديرية أمن الإسكندرية، بساحة مسجد القائد إبراهيم، مساء أمس الأربعاء، لتلقي واجب العزاء.

وشهد العزاء حضور وفد الذراع السياسي للدعوة السلفية غياب الوجوه البارزة بالحزب وقيادات الدعوة، فيما حضر عدد كبير من ممثلي "النور" غير المعروفين في المحافظة.

وتغيب عن الحضور قيادات سلفية سكندرية أبرزهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، وأحمد الشريف وأحمد خليل خيرالله أعضاء مجلس النواب عن الحزب في الدائرة واللذين اعتادا حضور بعض المناسبات الاجتماعية والرسمية التي تحضرها رموز بالدولة وكان آخرها زيارة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان في حفل تأسيس المبنى الجديد بمستشفى العامرية العام في مارس الماضي.

وأقامت مديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بساحة مسجد القائد إبراهيم، عزاء ضحايا شهداء تفجير الكنيسة المرقسية الذي وقع الأحد الماضي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورموز الدين والتعليم وممثلي البرلمان و السلك الدبلوماسي.

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وتلقى واجب العزاء اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، بجانب عدد من قيادات الداخلية وأهالي شهداء الشرطة، فيما حضر كل من الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال سلطان مساعد وزير الداخلية للشؤون المعنوية، اللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا واللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن الإسكندرية الأسبق.

وشارك وفود المعزين عدد من أعضاء مجلس النواب منهم هيثم الحريري، وأبو العباس فرحات، فضلا عن مشاركة، وفد من وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ محمد العجمي وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة.

كما شهد العزاء حضور عدد من قناصل الدول الأجنبية والعربية منهم أسامة الخشاب عميد السلك الدبلوماسي، قنصل عام دولة لبنان، محمد صغيرون الشيخ قنصل عام دولة السودان و"تشو نانشان" قنصل عام جمهورية الصين الشعبية.