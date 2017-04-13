سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.7 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 13/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.9500
|18.1000
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.9500
|18.0500
|مصرف ابو ظبي
|18.0500
|18.1500
|البنك المصري الخليجي
|18.0700
|18.1700
|البنك الأهلي
|17.9500
|18.0500
|بنك البركة
|18.0400
|18.1400
|بنك القاهرة
|18.0500
|18.1500
|بنك الاسكندرية
|17.9500
|18.0500
|البنك العربي الافريقي
|18.0000
|18.1000
|البنك المركزي
|18.0206
|
18.1221
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.20 ، 18.25 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.30 جنيه مصري .
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads