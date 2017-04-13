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بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

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مصراوي Masrawy

أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيدأمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيدأمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيدأمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيدأمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المحافظة، يصاحبها رياحا شديدة ورعد وبرق.

وقال مصدر مطلع بديوان عام محافظة بورسعيد، في تصريح لـ"مصراوي"، إن غرفة العمليات الرئيسىة بالمحافظة، والغرف الفرعية بالأحياء والمديريات لم ترصد أي شكاوى أو وقوع نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية حتى الأن.

وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي هيئة قناة السويس وهيئة الموانيء، وتم التأكد من انتظام العمل بموانئ المحافظة، وأن حركة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة تسير بشكل طبيعى ولم تتوقف حركة عبور السفن ودخولها وخروجها من وإلى الموانئ.

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مصراوي Masrawy

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