عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

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أعرب محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بفوز فريق رجال اليد بكأس السوبر الإفريقية، والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد تغلبه على الزمالك 29-23، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء في المغرب.

وقال «هليل»، إن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز بالسوبر لأول مرة في تاريخ النادي، مضيفًا أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طيلة المباراة، ونجحوا في إحباط محاولات الزمالك، والتفوّق بهجوم قوي، لافتًا إلى أن اللاعبين أوفوا الوعد الذي قطعوه على أنفسهم قبل البطولة.

وأكّد عضو مجلس الأهلي على ثقته في قدرة الفريق على الفوز ببطولة كأس الكئوس، التي تنطلق اليوم بالمغرب، وأيضًا تحقيق مركز متقدم في بطولة كأس العالم للأندية بقطر.