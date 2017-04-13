المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

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قال عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق يستحق التتويج بلقب السوبر الإفريقي والتغلب على فريق الزمالك، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في الفترة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أنه من الفخر للاعبين أن يقودوا الأهلي للمشاركة في كأس العالم مع أكبر الأندية في عالم كرة اليد.

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ووعد جمهور الأهلي بالمنافسة، من أجل تحقيق لقب كأس الكئوس الإفريقية، التي ستبدأ اليوم الخميس، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي لم يبخل على فريق اليد بأي دعم.