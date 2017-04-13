عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي

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أبدى عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بفوز فريق اليد بالسوبر الإفريقية على حساب الزمالك 29-23، في المباراة التي جرت بين الفريقين بالمغرب مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا أن «يد الأهلي» قدم مباراة كبيرة، واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

وأضاف أن فوز فريق اليد بالسوبر الإفريقية يعد استكمالًا لسلسة الانتصارات التي تشهدها الفرق الجماعية في الأهلي، ودليلًا دامغًا على تفوقها، سواء محليًا أو قاريًا.

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وأوضح أن إنجاز فريق «يد الأهلي» وتتويجه بالسوبر الإفريقية لأول مرة في تاريخه يحسب لهذا الجيل الكبير من اللاعبين، ومن خلفهم الجهاز الفني النّشط، بقيادة عاصم حماد، بالإضافة لدعم مجلس الإدارة الذي لم ولن يبخل بأي شيء على جميع فرق النشاط الرياضي، من أجل التتويج بكل البطولات ورفع اسم الأهلي في كل المحافل، سواء محليًا أو عربيًا أو إفريقيًا.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن فوز فريق اليد بالسوبر يعدّ حافزًا كبيرًا للفريق، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق الفوز ببطولة كأس الكئوس الإفريقية، التي تنطلق غدًا بالمغرب، وأن يكون هذا الفوز استكمالًا لمسيرة البطولات، حتى ترسم بعضًا من البسمة على وجوه جماهير الأهلي، بعد الأحداث التي تشهدها مصر في هذه الأيام الصعبة، والتي لم ولن تنال من عزيمة الوطن، ومن وحدة نسيجه ووقوفه صفًا واحدًا ضد الإرهاب الأسود.