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كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي

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كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي

التحرير

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قال كريم السعيد، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إنه كان متأكدًا من الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك عقب التتويج باللقب على حساب الزمالك، بعد التغلب عليه 29-23، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء بمدينة أغادير المغربية.

وأوضح «السعيد»، عقب المباراة أنه كان يشعر بأن الأهلي الأفضل، واللقب سيكون من صالحه، لافتًا إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة، ولا يوجد مثيل لها في وإفريقيا.

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وأضاف «السعيد» إلى أن اللاعبين أدّوا المباراة بإصرار كبير ورغبة ملحّة في الفوز، من أجل إسعاد الجماهير، وتكليل كل الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية بالنجاح.

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التحرير

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