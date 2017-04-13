فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، الفيديو الذي نشره تنظيم ولاية سيناء تحت عنوان «صاعقات القلوب»، الذي ظهر فيه بعض إرهابي النتظيم وهم يقنصون الجنود المصريين في سيناء.

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه على قناة «أون إي»: «لو اعتبرنا ما في الفيديو صحيح، فما سر تباهي قناة الجزيرة بهذا الفيلم؟ ولماذا عرضت ما يحدث في جنودنا ولم تعرض ما يحدث للتنظيم الإرهابي؟».

واستحقر مقدم البرنامج، قيام مذيع مصري يعمل بقناة الجزيرة القطرية، بالإعلان عن الفيديو، وتساؤله عن قدرات الجيش المصري، قائلًا: «حاجة عار يعني، أنت جاي تسأل عن قدرات الجيش المصري، اللي بيموتوا دول أولادنا، أحنا مش جايبين ناس من بره يدافعوا عننا، أنتم مش عارفين تكونوا فريق كرة قدم يحمل الجنسية القطرية».

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واستكمل: «أنتم لا تعرفون يعني إيه جيش مصري، ويعني إيه جندي يحمي بلاده ويموت شهيد من أجل ده، ويكون شهيد مش مقنوص، الفيلم مش هيزيد المصريين غير إصرار وعزيمة».

وتابع: «إيه جرى في الدنيا، القوالب نامت والانصاص قامت.. ربنا هيورينا فيكوا يوم، وساعتها هتقول: أغيثونا».