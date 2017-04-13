أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية -
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني» -
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد -
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج -
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة " -
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

Google+ Print
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الفيديو الذي نشره تنظيم ولاية سيناء تحت عنوان «صاعقات القلوب»، الذي ظهر فيه بعض إرهابي النتظيم وهم يقنصون الجنود المصريين في سيناء.

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه على قناة «أون إي»: «لو اعتبرنا ما في الفيديو صحيح، فما سر تباهي قناة الجزيرة بهذا الفيلم؟ ولماذا عرضت ما يحدث في جنودنا ولم تعرض ما يحدث للتنظيم الإرهابي؟».

واستحقر مقدم البرنامج، قيام مذيع مصري يعمل بقناة الجزيرة القطرية، بالإعلان عن الفيديو، وتساؤله عن قدرات الجيش المصري، قائلًا: «حاجة عار يعني، أنت جاي تسأل عن قدرات الجيش المصري، اللي بيموتوا دول أولادنا، أحنا مش جايبين ناس من بره يدافعوا عننا، أنتم مش عارفين تكونوا فريق كرة قدم يحمل الجنسية القطرية».

شاهد أيضا

واستكمل: «أنتم لا تعرفون يعني إيه جيش مصري، ويعني إيه جندي يحمي بلاده ويموت شهيد من أجل ده، ويكون شهيد مش مقنوص، الفيلم مش هيزيد المصريين غير إصرار وعزيمة».

وتابع: «إيه جرى في الدنيا، القوالب نامت والانصاص قامت.. ربنا هيورينا فيكوا يوم، وساعتها هتقول: أغيثونا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني»

فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني»

انهيار نجل «عم نسيم»: «الفيديوهات اللي بتتشير لأبويا لحظة التفجير بتموتني»

انهيار نجل «عم نسيم»: «الفيديوهات اللي بتتشير لأبويا لحظة التفجير بتموتني»

فيديو| طبيب يروى آخر لحظات شهداء «مارجرجس»: «إحساس ربنا ما يكتبه على حد»

فيديو| طبيب يروى آخر لحظات شهداء «مارجرجس»: «إحساس ربنا ما يكتبه على حد»

بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش

بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش