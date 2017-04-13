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بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندريةعزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندريةعزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندريةعزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندريةعزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندريةعزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية


البحيرة – أحمد نصرة:
نظمت محافظة البحيرة، مساء الأربعاء، بمدينة دمنهور، عزاء شعبي مجمع لشهداء الوطن في تفجيري الإسكندرية وطنطا الأحد الماضي، بحضور أسر الشهداء، ومحافظ الإقليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية.

وقدمت البحيرة 4 شهداء أثناء تأدية واجبهم فى تأمين وحماية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وهم : رائد شرطة عماد محمد لطفى الركايبي، من قرية العطف بمركز المحمودية، وأمين شرطة عصام أحمد عبد الرازق، من قرية معنيا مركز إيتاى البارود، وأمين شرطة محمد صبحى نعيمة، من قرية صفط العنب مركز كوم حمادة، وعريف شرطة أسماء أحمد إبراهيم الخرادلى من قرية أبو منجوج مركز شبراخيت.

ووقع انفجاران، الأحد الماضي، استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في بعيد أحد السعف.

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