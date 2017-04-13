انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

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قال «علي» شقيق منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك، إنه في مصيبة كبيرة بما فعله شقيقه، مستكملًا: «إحنا في الصعيد لو واحد انحرف كل الناس بتقاطع عيلته، وأنا مش قادر ولا عايز أسمع خبر اللي هو عمله».

أضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا في مصيبة كبيرة والله العظيم ولسه طالعين من ثأر.. لا حول ولا قوة إلا بالله»، موضحًا أنه أخر مرة رأه كانت منذ 4 أشهر.

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وانهار «علي» تمامًا خلال الحوار، وقال: «الأشراف اللي أخويا كان معاهم مش هيسيبوني، وذنبي إنه أخويا، الأشراف عيلة واحدة، أنا معرفتش أربيه.. منك لله يا محمود».