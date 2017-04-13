إغلاق طريق «سوهاج – البحر الأحمر» لسوء الأحوال الجوية

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قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، مساء أمس الأربعاء، بإغلاق طريق سوهاج – البحر الأحمر، تحسبا لوقوع حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالأتربة ما نتج عنه ضعف الرؤية،

ونتج أيضا عن سوء الحالة الجوية وشدة الرياح سقوط عشرات أشجار النخيل على جانب الطرق، واشتعال النيران فيها، كما شهدت معظم القرى والمراكز انقطاع التيار الكهربائي عنها.

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وأعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى،ى بسبب تقلبات حالة الجو، مؤكدا على جميع الوحدات المحلية بضرورة متابعة تطهير جميع مخرات السيول بقرى ومدن المحافظة ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أية أزمات قد تحدث.