محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين

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قدّم المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، التهنئة لبعثة فريق رجال اليد بالأهلي فى المغرب، بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقية، والتتويج باللقب عقب الفوز على الزمالك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، وقدّم خلاله لاعبو يد الأهلي أداءً مميزًا، وكان لدهيم إصرارًا كبيرًا جدًا على الفوز وتحقيق اللقب.

وأجرى «طاهر» اتصالًا بمروان هشام، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي في المغرب، ونقل له تحياته وإشادته بأداء اللاعبين والروح العالية التي تمتعوا بها، والتي كان لها دورًا كبيرًا في إحراز اللقب، كما قدّم التهنئة أيضًا للجهاز الفني الذي أدار اللقاء بإتقان حتى حقق اللقب.

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وأشاد «طاهر» بالفريق والأداء المتميز الذي قدّمه في اللقاء، والحرص الكبير على الفوز باللقب منذ بداية المباراة.