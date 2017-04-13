ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد

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جدل كبير أثير حول الفنان عمرو واكد والفنانة الشابة سارة شاهين، حيث نشرت العديد من المواقع أنباء تفيد زواجهما، لافتةً إلى أن ذلك تم بعيدًا عن عدسات الإعلام، بعد انفصاله عن زوجته الفرنسية.

ومن جانبها، نشرت الفنانة يارا جبران صورةً لها مع مجموعة من الأصدقاء، ظهر فيها الفنان عمرو واكد برفقة الفنانة سارة شاهين، التي نرصد أبرز المعلومات عنها في السطور التالية.

ولدت سارة في 10 أغسطس 1983 وتبلغ من العمر 33 عامًا.

بداية تعارفها على الفنان عمرو واكد كانت من خلال تعاونهما في مسلسل "القط"، عام 2013، وهو من إخراج وتأليف إبراهيم البطوط.

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دخلت "شاهين" الوسط الفني عام 2007، وتألقت في فيلم "سكر مر"، الذي عُرض في 2015، وذلك مع المخرج هاني خليفة.

عندما كان عمرها 18 عامًا، تم اختيارها عام 2001 كملكة جمال مصر، قبل أن تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون في بورتريكو.

تقوم سارة بالعديد من الأعمال الخيرية، وفضلت الابتعاد عن الأضواء والإعلام، ودخلت مجال إدارة المبيعات في إحدى الشركات.