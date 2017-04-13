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نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

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مجموعة السبع : الأسد لن يلعب أي دور في مستقبل سوريا

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