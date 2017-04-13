10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد -عبد العظيم قنديل:

وصف الرئيس الأمركي دونالد ترامب نظيره الرئيس السوري بشار الأسد بـ"الحيوان، وتصميم وزير الداخلية الألماني على محاربة الإرهاب، إضافة إلى اعتراف الرئيس الروسي بتدهور العلاقات مع واشنطن، تلك أبرز التصريحات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1- وزير خارجية بريطانيا: هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة

وزير الخارجية البريطانى -أرشيفية

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن "استيائه" من لجوء روسيا الأربعاء إلى الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول هجوم يعتقد أنه كيميائي في سوريا.

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2- ترامب: قاتل الأطفال الأبرياء في سوريا ''حيوان''

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب-أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حديثه عن الأوضاع السورية، إنه "بصراحة، فلاديمير بوتين يدعم شخصا شريرًا، وأعتقد أن هذا أمر سيء لروسيا وللعالم. عندما ترمي الغاز أو البراميل الضخمة المحشوة بالديناميت وسط مجموعة من الناس، وترى الأطفال آنذاك بلا أطراف أو وجوه. هذا حيوان".

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3- وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر ''هجوم إرهابي''

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو-أرشيفية

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن الانفجار الذي وقع بولاية ديار بكر وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب مركز للشرطة لصيانة المدرعات ناجم عن "هجوم إرهابي".

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4- مندوب روسيا بمجلس الأمن: "انظر إلي عندما أتحدث إليك"

مندوب روسيا فى مجلس الأمن الدولى فلاديمير سافرونكوف-أرشيفية

شهدت جلسة مجلس الأمن بشأن النزاع في سوريا مساء اليوم الأربعاء، مشادة كلامية بين مندوبي روسيا بريطانيا الدائمين على خلفية حادثة الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون.

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5- ماكين: لا بد من وقف الجنون القاتل لـ''بشر الأسد''

السناتور الاميركي جون ماكين-أرشيفية

قال السناتور الجمهوري خلال مؤتمر صحفي في ساراييفو إحدى محطات جولته في دول البلقان الغربية "لا بد من وقف الجنون القاتل المستمر لبشار الأسد".

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6- بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين-أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يبدو أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهور منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.

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7- ترامب: الوقت حان لإنهاء ''الحرب الأهلية الوحشية'' في سوريا

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب-أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء أن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا حيث شنت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضربة صاروخية ضخمة ضد نظام الرئيس بشار الأسد عقابا له على هجوم كيميائي تتهمه بشنه في شمال غرب البلاد.

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8- وزير الداخلية الألماني: لن نتراجع أمام الإرهاب

وزير الداخلية الألمانى تومال دى ميزير-أرشيفية

اكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، لدى توجهه إلى دورتموند لحضور مباراة فريق بروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق أيه أس موناكو مساء اليوم الأربعاء، " لن نتراجع أمام الإرهاب" وذلك في "إشارة لدعم الفريق".

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9- معارض روسي بارز: أمامنا شهرين للاستعداد.. سنجمع مزيدا من الناس

المعارض الروسى أليكسى نافالى-أرشيفية

دعا معارض الكرملين الكسي نافالني، الأربعاء، إلى التظاهر في جميع أنحاء روسيا في 12 يونيو سعيا الى تعزيز التعبئة بعد احتجاجات واسعة ضد الفساد في آخر مارس تخللها توقيف مئات.

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10- سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: واشنطن مستعدة لوضع حد للنزاع في سوريا

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي-أرشيفية

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأربعاء، أن واشنطن مستعدة للعمل على حل دبلوماسي بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ ستة أعوام في سوريا.

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