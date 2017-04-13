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مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام»

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مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام»

التحرير

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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة الوطنية للصحافة لم تعقد اجتماعًا رسميًا حتى الآن، موضحًا أنه منذ حلف اليمين، عقدت اجتماعًا وديًا للتعارف بين أعضائها، وأن أول اجتماع رسمي ستعقده سيكون ظهر الأربعاء.

وأكد في تصريحات لـ"التحرير"، أن اختصاصات التغييرات داخل المؤسسات الصحفية، تتبع للهيئة،

وفيما كشفت مصادر لـ"التحرير"، أن ما يثار حول اختيار عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي، رئيساً لمجلس إدارة جريدة الأهرام خلفا للدكتور أحمد السيد النجار، ليس صحيحًا على الإطلاق، ولم يتم الإشارة من قريب أو بعيد لاختياره.

وبالمثل، ذكر محمد الهواري عضو "الوطنية للصحافة"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الهيئة لم تناقش أي تغييرات صحفية، موضحًا أن ما يثار إشاعات.

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ويذكر أن مدة تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية انتهت في يناير الماضي.

وكان المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر قرارًا بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بالاستمرار في مهام أعمالهم، لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013  على أن "يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس".

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التحرير

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