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زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس»

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زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس»

التحرير

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قالت زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك، وتُدعى «آية»، إنها متزوجة منه منذ عام 2009، ولديها 3 فتيات، أكبرهن 7 سنوات، موضحةً أنه تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي، وهاتفها 3 مرات، ليطمئن على أوضاع الأسرة، مشيرةً إلى أنه أخبرها أنه يعمل في إحدى الدولة الإفريقية.

أضافت خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»: «عمل فترة حفارًا في الكويت، والجميع يشهد لمحمود بحسن أخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس، والناس كلها كانت بتحبه، وكان زي أي مسلم عادي، ومكنش بيتعامل بشكل فيه عنف».

وإجابة على سؤال «طيب إيه وصله إنه يعمل كده؟»، قالت: «والله معنديش أي فكرة، سيدات الصعيد لا تعلمن علاقات أزواجهن بأصدقائهم وأنا من قنا، أنا حتى معرفش اسم حد من أصحابه».

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التحرير

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