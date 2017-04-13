زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا

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قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن المواجهة مع بايرن ميونيخ لم تحسم بعد، وذلك بعد فوز فريقه بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «اليانز أرينا».

وأضاف «زيدان»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أنه سعيد بالفوز، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء التي أهدرها لاعب البايرن، أرتورو فيدال، كان لها مفعول السحر في مجريات اللقاء.

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وتابع مدرب الفريق الملكي: «أضعنا فرصًا عديدة ونحن نلعب أمام 10 لاعبين بينهم حارس عملاق مثل مانويل نوير».