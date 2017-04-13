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المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه

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المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه

مصراوي Masrawy

ضحايا الهجوم الكيمياوي

بيروت - (د ب أ):

قالت المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، إن موسكو كانت على علم بالهجوم الكيمياوي على خان شيخون قبل وقوعه، ولهذا السبب لا تريد أن يتم إجراء تحقيق في الحادث.

وقال أحمد رمضان، رئيس قسم الصحافة لدى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه " كان هناك ضباط روس بالقاعدة الجوية التي أقلعت منها الطائرة لشن الهجوم الكيميائي على خان شيخون، لذا يتضح أن الروس علموا قبل الهجوم، ولذلك استخدموا حق النقض (فيتو) ضد قرار الأمم المتحدة الذي يطالب بالحصول على تفاصيل حول المهمات الجوية التي تنطلق من القاعدة العسكرية السورية ".

وقال رمضان إن: "روسيا تواصل حماية حليفها الدكتاتور (الرئيس السوري بشار الأسد) وبذلك فإن الروس يعرقلون كل ما يُبذل من جهود في آستانة وجنيف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية" .

يذكر أن ما يشتبه بانه هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون بريف إدلب أسفر عن مقتل واصابة المئات من بينهم نساء واطفال، في الرابع من الشهر الجاري.

واعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الجمعة الماضي عن استهداف مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سورية بهجمات صاروخية من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط ،وذلك "ردا على الهجوم الكيميائي من جانب السورية. غير ان دمشق نفت مسؤوليتها عن الهجوم جملة وتفصيلا.

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