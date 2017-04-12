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صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

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التحرير

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نظمت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عزاءً شعبيًا لتأبين ضحايا الإرهاب بكنيستى الإسكندرية وطنطا، بالسرادق المقام بجوار بنك بمدينة دمنهور بمشاركة السيدات والرجال.

شارك في العزاء، المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، واللواء علاء شوقى مدير أمن البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى بالكنيسة القبطية، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى أهالى الشهداء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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الجدير بالذكر أن البحيرة، قدمت 4 شهداء كانوا يؤدون واجبهم فى تأمين وحماية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهم رائد الشرطة عماد محمد لطفى الركايبى من قرية العطف بمركز المحمودية، وأمين الشرطة عصام أحمد عبد الرازق من قرية معنيا مركز إيتاى البارود، وأمين الشرطة محمد صبحى نعيمة من قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة، وعريف شرطة أسماء أحمد إبراهيم الخرادلى من قرية أبو منجوج مركز شبراخيت.

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