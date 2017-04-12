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فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

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فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

التحرير

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كشف الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، معلومات عن منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك، موضحًا أنه «ميسور الحال، وكان يعمل في البترول بالكويت، ومن سخرية القدر أن لديه 3 بنات ومنهم ابنة اسمها ماريا».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»، أنه تم الوصول إلى أفراد الخلية الإرهابية التي أعلنت عنها الداخلية، من خلال كاميرات تتبع الإرهابي الذي فجّر نفسه، مشيرًا إلى أنه «تم إجراء تحليل الـDNA للإرهابي مع أفراد أسرته حتى أمه من أجل التأكد من هوية المنفذ».

أشار إلى أن «الخلية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية هي ليست تابعة لتنظيم داعش، بل هي تكفيرية، ويقودها عمرو سعد عباس إبراهيم، الهارب حاليًا»، مؤكدًا أنها كانت تستهدف رجال الشرطة والجيش، ولفت إلى أن قائد الخلية أخذ مجموعة من الشباب وذهب بهم إلى سيناء لتدريبهم.

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ولفت إلى أن «تلك الخلية مسئولة عن هجوم على كمين النقب بالوادي الجديد، وكذلك تفجير الكنيسة البطرسية»، موضحًا أن «تلك الخلية ستقع بالكامل خلال أيام ولديهم حالة من الرعب لأن أمرهم كُشف».

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التحرير

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