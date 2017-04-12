صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر

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افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، مساء اليوم الأربعاء، معرض الكتاب الدولي بساحة ميدان أبو الحجاج، وسط مدينة الأقصر.

وأوضح الوزير، خلال الافتتاح، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج المعرض العديد من الندوات والأمسيات الثقافية والشعرية، على مدار أيام إقامته في الفترة من 12 حتى 22 من شهر إبريل الجاري.

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حضر حفل الافتتاح، محافظ الأقصر محمد بدر، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يقام المعرض هذا العام ضمن فعاليات اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية.