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صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية

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أقامت مديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، عزاء لشهداء الحوادث الإرهابية التي استهدفت كنيستين بالإسكندرية وطنطا، يوم الأحد الماضي، بدار المناسبات الملحقة بمسجد القائد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة.

شهدت مراسم العزاء حضور كل من اللواء جمال سلطان، مساعد وزير الداخلية للشئون المعنوية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصطفى النمر، مدير الأمن. كما حضر العزاء، عدد من نواب البرلمان، ومنهم هيثم الحريرى و حسنى حافظ، بالإضافة إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول ووكلاء الوزارات.

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وحضر العزاء كذلك عدد من أمهات وأسر شهداء الشرطة في الحادث ومنهم والدة الشهيد محمد صبحى وزوجته وكذلك والدة الشهيدة أمين الشرطة امنية من جانبها عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط دار المناسبات بمنطقة القائد إبراهيم وسط الإسكندرية لتأمين العزاء، حيث أغلقت القوات الطرق المؤدية للعزاء بالحواجز الأمنية وقام افراد تابعين للأمن بتفتيش حقائب الوافدين لتقديم العزاء كما قامت شرطيات من الشرطة النسائية بتفتيش السيدات. كان حادث تفجير إرهابي قد استهدف الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة خلال الاحتفال بأحد الزعف مما خلف 17 شهيدا و47 مصابا.

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