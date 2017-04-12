صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير

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كتب: إسلام عبدالخالق

حصد الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، أغلبية أصوات الناخبين باللجنة الانتخابية رقم 87 بمدرسة "الحكماء" بمدينة أبو كبير، والتي شهدت إدلاء الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته، اليوم الأربعاء، في الانتخابات التكميلية لاختيار خليفته على مقعد الدائرة بمجلس النواب.

وأعلن المستشار محمد جاد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة، منذ قليل، نتيجة فرز صناديق الاقتراع، حيث بلغ عدد الناخبين 375 ناخبا وناخبة، فيما جاء عدد الأصوات الصحيحية 366 صوتًا، و9 أصوات باطلة.

وحصل الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، على 108 صوتًا، فيما حصل الدكتور محمد حبيب، على 89 صوتًا، ونبيل عسكر، على 77 صوتًا، وعلي ماهر الصناديلي، على 15 صوتًا، وعبدالله حسان، على 61 صوتًا، وأحمد عبدالمعطي، على 10 أصوات، وأحمد فوزي مصطفى، على 6 أصوات، فيما لم يحالف الحظ المرشحين "محمد السيد يوسف، وعناني السيد، وأحمد عزت"، في الحصول على أية أصوات.

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وأغلقت 128 لجنة انتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين، فور انتهاء عملية التصويت في يومها الثاني والأخير للانتخابات التكميلية على المقعد الفردي بالدائرة، والذي خلا بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وأدلى ما يقرب من 10 آلاف ناخب بأصواتهم، أمس الثلاثاء، بنسبة بتصويت بلغت 4.5% من إجمالي 252 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت.

ويتنافس على المقعد 10 مُرشحين مُحتملين، وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".