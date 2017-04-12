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راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير»

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راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير»

التحرير

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أكد سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، أن الفوز على بايرن ميونخ خطوة مهمة جدًا أمام منافس قوي.

وأضاف «راموس»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن الفريق الملكي عانى كثيرًا في الشوط الأول، لكنه نجح في السيطرة على الكرة بالشوط الثاني، وتمكن من إدراك التعادل وإحراز الهدف الثاني.

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وتابع: «نشعر ببعض المراراة لعدم تمكننا من إضافة هدف آخر يساعدنا في مباراة العودة، خاصة أن البايرن كان يعاني بعد طرد مارتينيز، وكان من السهل علينا خلق فرص تهديفية أكثر».

وتغلب ريال مدريد، على مضيفه بايرين ميونيخ، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب «أليانز آرينا»، لحساب ذهاب الدور الربع النهائي، بدوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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