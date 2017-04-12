6 أرقام في فوز موناكو على دورتموند بدوري الأبطال

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تغلب فريق موناكو، علي نظيره بروسيا دورتموند، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، علي ملعب سيجنال أيدونا بارك، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر الثنائي الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب موناكو، وعثمان ديملبي لاعب دورتموند، بتفوق ملحوظ في المباراة، حيث استطاعا أن يحققا رقماً قياسياً في المباراة.

وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي 6 أرقام من المباراة.

-أصبح الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب موناكو هو أول لاعب، يسجل 3 أهداف في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، وعمره لم يتجاوز الـ20 عاماً.

- سجل سفين بيندر، مدافع فريق بروسيا دورتموند هدف في مرماه، لصالح موناكو، ليصبح بيندر هو أول لاعب من دورتموند، يسجل هدف في مرماه في تاريخ دوري الأبطال.

- بعدما سجل ديمبلي الهدف الأول لدورتموند، في شباك موناكو، رفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 8 أهداف، خلال 40 مباراة في جميع البطولات.

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- تعد مباراة دورتموند وموناكو هي أول مباراة إقصائية في تاريخ دوري الأبطال، تشهد تسجيل أهداف عن طريق لاعبين أعمارهم أقل من 20 عاماً، حيث أحرز لموناكو، الفرنسي مبابي صاحب الـ18 عامًا، وأحرز أيضا لدورتموند، الفرنسي عثمان ديمبلي، صاحب الـ19 عاماً.

- تساوي عثمان ديمبلي، مع كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، في صناعة وتسجيل الأهداف، بدوري الأبطال، حيث سجل كلاهما هدفين وصنعوا 5 آخرين.

- كسر موناكو الرقم الذي وصل إليه دورتموند في عدم تلقي الهزيمة على ملعبه، حيث أنه فاز في آخر 19 مباراة على ملعب سيجنال ادونا بارك، بكل البطولات.

يذكر أن آخر هزيمة تلقاها الفريق الألماني على ملعبه كانت في 8 ديسمبر الماضي، أمام فريق فولفسبورج، وهزم بنتيجة 3-2، في بطولة الدوري.