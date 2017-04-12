رئيس النيابة الإدارية: ضبطنا أكثر من ألف قضية فساد مالي وإداري في 8 أشهر

كتبت – سحر عزام :

قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن 1132 قضية فساد مالي وإداري ضبطتها هيئة النيابة الإدارية في 8 أشهر، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت في تحصيل 160 مليون جنيه لصالح خزينة الدولة مع تفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة على منشآت سياحية.

وأضاف رزق، في تصريحات لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء اليوم الأربعاء، أن أي موظف من الإسكندرية إلى أسوان يقع تحت طائلة النيابة الإدارية.

وأوضح أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية لتعقب المخالفات الإدارية والمالية في حين هيئة الرقابة الإدارية هي جهاز رقابي لتحري سير العمل في أجهزة الدولة لكشف المخالفات وإعداد تقارير للنيابة الإدارية.

وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن الهيئة تُحيل أي واقعة بها شق جنائي للنيابة العامة للتحقيق فيها، منوها إلى أن النيابة الإدارية خصصت خطًا ساخنًا للإبلاغ عن المخالفات وهو 16117.