مستشار مفتي الجمهورية: 95% من كتب التراث لا تصلح لهذا الزمان

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن 95% من كتب التراث لا تصلح لهذا الزمان وتحتاج لتنقية عندما تطرح للعامة، مشيرًا إلى أهمية تقنين المساجد في الجامعات والمدن الجامعية والاقتصار على مسجد واحد جامع.

وأضاف عاشور، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، أن "الإفتاء لا تُقدّس أشخاصًا وإنما تحترم ما قدموه من تراث وتراكم لمدراس فقهية عريقة"، لافتًا إلى أن البعض وقع في خطأ بقراءة كتب التراث والفتاوى وتغافل السياق التاريخي الذي وردت فيه هذه الكتب.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، إلى ضرورة امتلاك أدوات لقراءة كتب التراث لتنقية ما يصلح لهذا العصر، مقدمًا اقتراحًا بدراسة مادة للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في مدارس الإبتدائي والإعدادي والثانوي وفي الجامعات.