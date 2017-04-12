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بالصور- هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (1)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (1)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (2)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (2)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (3)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (3)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (4)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (4)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (5)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (5)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (6)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (6)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (7)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (7)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (8)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (8)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (9)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (9)

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (10)هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ (10)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، لهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح متوسطة، على منطقتي وسط وغرب المحافظة، وهبوب رياح أخرى شديدة، على منطقة شمال، الواقع بها المدن الساحلية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت منذ صباح اليوم، الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، إلى أن وقعت تقلبات جوية، بدأت لحظة الغروب، من خلال هبوب رياح متوسطة على كافة أنحاء مدن ومراكز المحافظة، فيما نشطت الرياح على المناطق الساحلية.

وأكد المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن هناك متابعة مستمرة، مع رؤساء المراكز والمدن، وجميع الجهات المعنية، لمتابعة حالة الطقس السيئ، الذي تمر به المحافظة، منذ مساء أمس الثلاثاء.

وقال "عبد الله" إن ما رصدته غرفة العمليات، منذ تكليف محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، بمتابعة الغرفة لحالة الطقس، عبارة عن هبوب رياح، وسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الخدمية التابعة للمحافظة في حالة تأهب.

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