مستشار "الأوقاف" يحصد 108 أصوات بلجنة "المصيلحي" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت اللجنة الانتخابية رقم 78 بمدرسة الحكماء، التابعة للدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، برئاسة المستشار محمد جاد بلائسي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة فرز صناديق الاقتراع.

وبلغ عدد الناخبين 375 ناخبًا وناخبة، فيما جاء عدد الأصوات الصحيحية 366 صوتًا، و9 أصوات باطلة، حيث حصل الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، على 108 أصوات، فيما حصل الدكتور محمد حبيب، على 89 صوتًا، ونبيل عسكر، على 77 صوتًا، وعلي ماهر الصناديلي، على 15 صوتًا، وعبدالله حسان، على 61 صوتًا، وأحمد عبدالمعطي، على 10 أصوات، وأحمد فوزي مصطفى، على 6 أصوات.

ولم يحصل أي من المرشحين "محمد السيد يوسف، وعناني السيد، وأحمد عزت"، على أية أصوات في اللجنة التي شهدت إدلاء الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته صباح اليوم الأربعاء.

كانت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، أغلقت أبوابها، منذ قليل، أمام الناخبين، فور انتهاء عملية التصويت لليوم الثاني والأخير للانتخابات التكميلية على المقعد الفردي بعد خلوه بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

ويتنافس على المقعد 10 مُرشحين مُحتملين، وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".