أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطارشرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار

شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار (2)شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار (2)

شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار (3)شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار (3)

شرم الشيخ - أحمد السيد:

تعرضت مدينة شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ، منذ قليل، وسقوط أمطار غزيرة حولت شوارع المدينة، لتجمعات لمياه الأمطار بالتزامن مع موجة الطقس التي حذرت منها الأرصاد الجوية.

وتسبب الطقس السيئ في توقف حركة السياحة بمنطقة السوق التجاري القديم، حيث لجأ السياح إلى الاحتماء بـ"تندات المحلات" من الأمطار المتساقطة، وأيضًا "الأكياس البلاستيك"، وسرعان ما تركوا أماكنهم بعد أن هدأت الأمطار للعودة إلى فنادقهم.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة جميع الآثار الناتجة عنها مع استمرار إنعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، لمتابعة موقف الأمطار والآثار الناتجة عنها بمدن المحافظة، والتنسيق مع كل المراكز والمديريات لرفع تجمعات وتراكمات المياه الناجمة عن الموجة الجديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل