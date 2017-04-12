بالصور.. شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار

شرم الشيخ - أحمد السيد:

تعرضت مدينة شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ، منذ قليل، وسقوط أمطار غزيرة حولت شوارع المدينة، لتجمعات لمياه الأمطار بالتزامن مع موجة الطقس التي حذرت منها الأرصاد الجوية.

وتسبب الطقس السيئ في توقف حركة السياحة بمنطقة السوق التجاري القديم، حيث لجأ السياح إلى الاحتماء بـ"تندات المحلات" من الأمطار المتساقطة، وأيضًا "الأكياس البلاستيك"، وسرعان ما تركوا أماكنهم بعد أن هدأت الأمطار للعودة إلى فنادقهم.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة جميع الآثار الناتجة عنها مع استمرار إنعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، لمتابعة موقف الأمطار والآثار الناتجة عنها بمدن المحافظة، والتنسيق مع كل المراكز والمديريات لرفع تجمعات وتراكمات المياه الناجمة عن الموجة الجديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.