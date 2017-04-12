حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مباحثات روسية أمريكية لأول مرة منذ فترة طويلة وجلسة في مجلس الأمن الدولي حول هجوم خان شيخون في سوريا، إضافة إلى غارات أمريكية على مسلحين في أفغانستان، ورئيس إيران السابق يتقدم بأوراقه للترشح مرة أخرى لكرسي الرئاسة، أحداث عالمية سريعة ومتلاحقة نرصد أبرزها.

1- فيتو روسي ضد مشروع قرار خاص بسوريا

ممثل روسيا فى مجلس الأمن يتحدث عبر الهاتف فى نيويورك اليوم الأربعاء(أ ف ب)

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب الجيش السوري بتقديم تفاصيل عن هجوم يشتبه بأنه كيمياوي .

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2- مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان

تصاعد الدخاب بعد غارات أمريكية على مواقع المتشددين فى فى أفغانستان اليوم الأربعاء(أ ف ب)

قتل 49 مسلحا داعشيا، خلال عملية تطهير، تحت اسم "حمزة" في منطقة أشين بإقليم "نانجارهار" شرق أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤول.

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3- مباحثات أمريكية روسية فى موسكو

وصول وزير الخارجية الأمريكى لعقد مباحثات فى موسكو يوم 11إبريل 2017(أ ف ب)

أعلنت روسيا والولايات المتحدة استعدادهما للمضي قدما ومحاولة تجاوز "مستوى الثقة المتدني" بينهما بهدف "مكافحة الإرهاب من دون هوادة"، وذلك إثر زيارة لموسكو قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

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4- الصين تدعو إلى الهدوء حيال كوريا الشمالية

الرئيس ترامب يرافق نظيره الصينى فى فلوريد يوم 7 إبريل 2017(أ ف ب)

دعت الصين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحلي بالهدوء حيال كوريا الشمالية، بعد تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي الذي أعلن أنه قادر على أن يتوصل إلى إيجاد "حل وحده للمشكلة"، فيما أعلنت بيونج يانج عن استعدادها "للحرب".

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5- أحمدي نجاد'' يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد فى طهران اليوم الأربعاء(أ ف ب)

قدم الرئيس الإيراني السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، في خطوة مفاجئة.

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