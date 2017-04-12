ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء أن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا حيث شنت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضربة صاروخية ضخمة ضد نظام الرئيس بشار الأسد عقابا له على هجوم كيميائي تتهمه بشنه في شمال غرب البلاد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب الأهلية الوحشية، لهزيمة الإرهابيين والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم".

وأضاف "علينا العمل سويا من أجل حل الكارثة الحاصلة حاليا في سوريا"، موجها الشكر إلى دول الحلف الأطلسي على إدانتها الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في الرابع من الجاري.