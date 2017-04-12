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كوريا الشمالية تستدعي المراسلين الأجانب: "حدث كبير خلال ساعات"

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كوريا الشمالية تستدعي المراسلين الأجانب: "حدث كبير خلال ساعات" كوريا الشمالية تستدعي المراسلين الأجانب: "حدث كبير خلال ساعات"

مصراوي Masrawy

كوريا الشمالية

كتب - عبدالعظيم قنديل

ذكرت وكالة"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن عددأ من الصحفيين الأجانب كشفوا عن قيام سلطات بيونج يانج بإجراء ترتيبات لحدث هام خلال ساعات، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ارتباطه مباشرة بالتوترات في المنطقة حول برنامج الاسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وبحسب التقرير، يوجد أكثر من 200 صحفي أجنبي في عاصمة كوريا الشمالية (بيونج يانج) ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ 105 لتأسيس الرئيس كيم ايل سونغ يوم 15 ابريل، حيث يعد أكبر يوم وطني لكوريا الشمالية (يوم الشمس).

وتشهد شبه جزيرة الكورية العديد من التوترات، لاسيما بعد قيام البحرية الأمريكية بتنفيذ بعض التدريبات غرب المحيط الهادىء، فيما تحذر كوريا الشمالية من شن هجوم نووي على الولايات المتحدة في أي إشارة للعدوان الأمريكى، حسبما قالت رويترز.

وكان مسؤولون كوريون شماليون قد صرحوا للصحفيين الأجانب فى بيونج يانج، يوم الأربعاء، بأنه تم إلغاء جدول الاحتفالات، وعليهم أن يجتمعوا في وقت مبكر من يوم الخميس "للتحضير لحدث كبير وهام".

وتعد زيارات الصحفيين الأجانب إلى كوريا الشمالية نادرة ومنسقة مع السلطات الكورية، حيث تستغل السلطات الكورية هذه الزيارات لعرض مشاريع البناء الجديدة، وفقاً لما قالته رويترز.

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