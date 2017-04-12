وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إضافة سلع تموينية بنحو 20 سلعة، وذلك استجابة لرغبة المواطنين الحاصلين على البطاقات التموينية عن طلبهم إضافة سلع تموينية أخرى للتداول عبر بطاقة التموين، حيث وافقت الوزارة على إضافة 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية، وذلك وفق مبلغ الدعم التمويني للمواطن وقدره 21 جنيها، على أن يكون من حق كل مواطن مقيد في البطاقة التموينية الحصول على سلع بقيمة 21 جنيه، موضحة القيمة السعرية لكل سلعة مدعومة في التموين لعدد 20 سلعة تموينية.

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للبطاقة التموينية

وافقت وزارة التموين على إضافة عدد 20 سلعة مدعمة رغبة للمواطن بالبطاقة التموينية، وفق مبلغ الدعم المستحق لكل مواطن وقدره 20 جنيها، وتلك السلع هي:

كيلو سكر بسعر 8 جنيهات. زجاجة زيت حجم 800 جرام بسعر 12 جنيه. الأرز المصري المعبأ سعر الكيلو واحد 6.50 جنيها. الأرز الهندي الكيلو بسعر 6.50 جنيها. مسلي صناعي حجم 500 جرام بسعر 12 جنيها. مسلي صناعي حجم 800 جرام بسعر 17.25 جنيها. عبوة مكرونة حجم 350 جرام بسعر 2.25 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 10 جنيهات فول معبأ 500 جرام بسعر 3.50 جنيه عبوة الصلصة 320 جرام بسعر 3.25 جنيه الجبنة 250 جرام بسعر 5.25 جنيه صابون تواليت 125 جرام بسعر 5.50 جنيه. باكو الشاي 40 جرام بسعر 3 جنيهات صابون غسيل القطعة 125 جرام بسعر 4.25 جنيه. كيلو الدقيق بسهر 6.25 جنيه. جبنة حجم 500 جرام بسعر 10.25 جنيه علبة مرقة الدجاج بسعر 9 جنيهات. علبة التونة بسعر 10.25 جنيه. واحد لتر كلور أبيض بسعر 5.75 جنيه. المربى بسعر 7.75 جنيه.

تنبيه بما يحصل عليه التاجر التمويني على البطاقة التموينية

وأكدت وزارة التموين بشأن ما هو مقرر للتاجر التمويني مقابل صرفه للبطاقة، حيث ذكرت وزارة التموين أن حق التاجر التمويني الحصول علي جنيه واحد فقط عن صرف مقررات كل بطاقة تموينية، وذلك مهما كان عدد المقيدين في البطاقة التموينية، وتناشد المواطنين بمحاسبة البدالين وعدم سداد أكثر من سعر للسلع التموينية المدعومة من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمدون أسعارها بعاليه، وأن على المواطنين مراجعة إيصالات الحساب حتى يحصلون على القيمة الحقيقة للسلع، كما تناشدهم بعدم ترك البطاقة الذكية والرقم السركي لدي البقالين.

تحديث بطاقات التموين عبر دعم مصر

وقد ناشدت وزار التموين والتجارة الداخلية المواطنين بالإسراع من تحديث بطاقات التموين 2017 : رابط تحديث بطاقات التموين في دعم مصر، وذلك خلال المدة المحددة والمقررة للتحديث وإضافة مواليد جديدة.

المصدر : مصرفايف