عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية

شيماء مصطفى

ما زال المسلحون يواصلون هجماتهم على الكمائن الأمنية بسيناء بالرغم من شدة الضربات الأمنية التي يتلقونها ليل نهار من قوات الجيش والشرطة، فبعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية على أحد الطرقات بالعريش، وتفجيرها في ثلاثة أطفال أشقاء حولتهم إلى أشلاء.

شنت نفس العناصر هجوماً آخر منذ قليل بقذائف الـ “آر بي جي”، على كمين لقوات الشرطة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مجند 22 سنه من محافظة الشرقية، وقامت قوات الجيش بالتصدي للمسلحين الثلاثة.

وأفادت مصادر أمنية، في تصريحات لإحدى الصحف الإخبارية، أن المسلحين بالثلاثة كانوا يستقلون سيارة من نوع “هيونداي فيرنا رمادية اللون”، وهاجموا كمين “بلعة” العسكري بقذيفة آر بي جي، وتمكنت من تصفيتهم الثلاثة، وعثر معهم على مدفع آر بي جي وقذيفتين، وسلاح جرينوف وبندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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