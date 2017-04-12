مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر

السويس - حسام الدين أحمد:

كشف مصدر بمديرية أمن السويس معلومات جديدة عن "محمود مبارك" المشتبه في تفجير الكنيسة المرقسية، موضحًا أنه "يعمل بشركة بتروجيت للخدمات البترولية، وألقى ضباط الأمن الوطني بالمحافظة القبض عليه قبل عام، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على العنف".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، أن النيابة قررت حبس محمود مبارك حيئنذ مدة 15 يومًا، واستمر تجديد حبسه 4 أشهر، ثم قررت إخلاء سبيله قبل 8 أشهر من التفجير".

وأشار المصدر إلى اتهام "مبارك" في قضية إرهاب أخرى بعد إخلاء سبيله، ولكن قوات الأمن الوطني لم تعثر عليه في مدينة السلام، وأنكر أفراد أسرته علمهم بمكانه منذ ذلك الحين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، الأربعاء، هوية المشتبه به في تفجير كنيسة الإسكندرية، بناء على "فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، تتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذىي الحادثين".

وقالت الوزارة في بيان لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن "منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبدالله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.