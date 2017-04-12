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قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب»

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قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب»

التحرير

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قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن «المنطقة العربية مستهدفة منذ فترة الحرب العالمية الثانية، عن طريق إحداث الوقيعة بين الأنظمة وبعضها، حتى أصبح الأعداء على وشك النجاح في مخططهم الجديد حول الشرق الأوسط وتقسيمه»، معقبًا: «انظروا إلى حال العراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان، ويحاربون  الآن بالإرهاب لأنها واقفة على قدميها».

أضاف قرطام، خلال حواره ببرنامج «إشاعة ولا»، عبر شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، مع الإعلامية حياة عبدون، أنه سيكون هناك صعوبة في محاسبة الدول الداعمة للإرهاب، مستكملًا: «يا ريت نقدر، لكن ده الأمم المتحدة نفسها لا تمتلك الأدوات، بالإضافة إلى أن هناك دول عظمى من بين هذه الدول، وعلينا محاربة الأعداء بنفس طريقتهم».

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