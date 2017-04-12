فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

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قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن «الأمن يقوم بدوره في ظلّ الإمكانات المتاحة»، موضحًا أن الأعمال الإرهابية لا تُحدث وقيعة بين المسلمين والأقباط، بل تزيد اللُحمة الوطنية.

أضاف قرطام، خلال حواره ببرنامج «إشاعة ولا»، عبر شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، مع الإعلامية حياة عبدون، إن «الوطن هو المُستهدف في المقام الأول من العمليات الإرهابية، حيث أنها تعمل على تعطيل مسيرة التنمية والبنية التحتية».

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تابع: «محدش يقعد يقولي المتطرفين الإسلاميين.. الإسلام لا فيه إرهاب ولا فيه متطرفين، ومفيش حاجة اسمها تطرف في الإسلام، دول ناس خوارج، وضد الإسلام، ولهم مصالح أخرى».