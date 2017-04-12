غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان

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انتهت اللجنة العامة للانتخابات من غلق لجان الاقتراع بالدائرة السابعة فى محافظة الشرقية ومقرها مركز أبو كبير، بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت، فى اليوم الثانى والأخير من الجولة الأولى، والتى استمرت يومين بداية من الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة مساءً، ثم إعادة فتح اللجان منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة التاسعة مساءً، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انتهى اليوم الثانى والأخير من الجولة الأولى، فكان ضعف الإقبال من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع هو السمة الأبرز لتلك الانتخابات التكميلية، التى تجرى على مقعد الدائرة الذى خلى بعد تعيين نائب الدائرة الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين، ضمن التعديلات الوزارية التى جرت مؤخرًا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فبدت اللجان خالية من الناخبين إلا من أعداد قليلة ترددت على الصناديق للإدلاء بأصواتهم، ومرت الانتخابات بهدوء دون وقوع ثمة مشكلات واضحة، غير أن عددًا من الأهالى أكدوا أن هناك رشاوى انتخابية بدأت فى اليوم الأول إذ عكف بعض المرشحين وأنصارهم على شراء الصوت الواحد مقابل 50 جنيهًا، لترتفع قيمة الصوت فى اليوم الثانى وتتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، حسبما أكد الأهالى فى تصريحاتهم التى تضمنت هجومًا حادًا على بعض هؤلاء المرشحين .

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية كان قد تابع العملية الانتخابية على مدار يوميها، وأكد أن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات أو شكاوى تتعلق بوجود مشكلات أو خروقات تشوب الانتخابات، وناشد المواطنين بالتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويساهم فى تحقيق آمالهم وطموحاتهم، بعدما أكد أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .

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أجهزة الأمن لم تكن بمنأى عن المشاركة فى إتمام الانتخابات، حيث دفعت مديرية أمن الشرقية بقوات الأمن التى انتشرت فى محيط اللجان لتأمينها وضبط العملية الانتخابية، ومنع وقوع أى عمليات عنف تستهدف تكدير صفو الانتخابات، كما تم الدفع بعناصر من الشرطة النسائية ممثلة فى الملازم أول رانيا زردق وكيل قسم مكافحة العنف ضد المرأة، وعدد من ضباط وأفراد القسم برئاسة النقيب أحمد فيصل، مع الاستعانة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى تمشيط اللجان والتأكد من عدم وجود أية عبوات أو قنابل تستهدفها .

ويتنافس على المقعد البرلمانى 10 مرشحين، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 252 ألفًا وناخبين اثنين، أدلوا بأصواتهم أمام 128 لجنة فرعية موزعة على 97 مقرًا انتخابيًا، بدأت فى فتح أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا على مدار يومى الانتخابات .

ووفقًا لما حددته اللجنة العليا للانتخابات، فمن المقرر أن يتم الفصل فى التظلمات وإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، ومع إعلان نتائج الجولة الأولى تبدأ الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة حتى إعلان الصمت الانتخابى ظهر يوم الاثنين المقبل، وتجرى انتخابات جولة الإعادة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين فى الخارج، ويومى الأربعاء والخميس فى الداخل، وخصصت اللجنة يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 من شهر أبريل الجارى للفصل فى التظلمات وإعلان النتيجة النهائية.