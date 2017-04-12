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بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق

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بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق

التحرير

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علق الإيطالي الدولي جانلويجي بوفون، حارس مرمى نادي يوفنتوس على تصديه المميز لتسديدة أندريا إنييستا، في مباراة الأمس أمام برشلونة قائلاً: "أؤدي واجبي".

وعن توقعاته للقاء الإياب، قال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السيدة العجوز: «التاريخ يخبرنا أننا لم نتأهل بعد، ولكننا سعداء جداً الليلة».

وعلى الرغم من اعترافه بأهمية التصدي إلا أن بوفون لم يرد الاحتفاء بالأمر لنفسه، وأوضح: «أنا محظوظ بما فيه الكفاية لكوني ألعب لفريق رائع ويجب أن استمر في إثبات أني جيد بما فيه الكفاية لألعب على هذا المستوى».

وأضاف صاحب الـ(39 عامًا): "كان تصدي كبير بسبب التوقيت الذي جاء فيه ولصعوبة التصدي نفسه، كل جزء من الثانية يصنع الفارق، كما قلت، أحتاج أن أقوم بمثل هذه التصديات إذا كنت أريد أن استمر كحارس كبير". 

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وعن شعور حارس مرمى الإيطالي تجاه لقاء الإياب: "المشاعر إيجابية، لم تكن نتيجة اليوم بسبب الحظ أو المصادفة، استحقينا ذلك وليس لدينا أي سبب للخوف من أحد".

كما قال بوفون: "لعبنا بطريقتنا وأظهرنا قدراتنا ولكن تحتاج فقط أن تنظر إلى مباراة باريس سان جيرمان لتتذكر أننا نحتاج أن نكون حذرين، نحن سعداء، ولكننا لم نتأهل بعد، هناك شئ واحد مؤكد، نحن لا نخشى اللعب على أعلى المستويات الأوروبية".

واختتم بوفون حديثه حول زميله ديبالا: "باولو تحسن بشكل كبير خلال العامين الماضيين، من الممكن أن يكون ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم". 

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التحرير

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