مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي

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وضح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، آخر تطورات الحالة البدنية لمهاجم الفريق واين روني خلال المؤتمر الصحفي له في بروكسل اليوم، قبل مواجهة اليونايتد في الدوري الأوروبي مع أندرلخت البلجيكي.

وكان روني قد غاب عن آخر مباراتين ليونايتد كما أنه لم يصاحب بعثة الفريق المسافرة إلى بلجيكا من أجل خوض مواجهة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس والتي ستقام على ملعب فاندين ستوك.

مورينيو لم يستبعد قائد الفريق من حساباته الخاصة بمواجهة الأحد في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، حيث صرح قائلاً خلال حديثه إلى المراسلين: "هو غير سعيد بحالته، ولكنه يحاول العمل بجدية، وهو ما يقوم به حاليًا، كما أن معدلات ثقته غير مرتفعة، ولا يشعر بالسعادة".

وأضاف المدير الفني البرتغالي: "هناك مشاعر سيئة تسيطر عليه بسبب إصابته في الكاحل وهو غير جاهز للعب، وسوف نقيم الأوضاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا نملك الكثير من اللاعبين ونحتاج للجميع من أجل تجهيزهم للعب، أما بالنسبة للغد، فهذا غير ممكن".

أنطونيو فالنسيا كان هو الآخر أحد اللاعبين الذين غابوا عن آخر مواجهتين ليونايتد، ولكنه تدرب صباح يوم الأربعاء، وكان المدير الفني قد أكد في وقت سابق أنه يتوقع عودة النجم الإكوادوري للعب أمام أندرلخت، وفي الوقت نفسه، فإنه لم يعد يفصل كلاً من هيريرا وبايلي سوى إنذار واحد قبل أن يتم إيقافهما على الصعيد الأوروبي.

مورينيو أعرب عن تطلعه لتحقيق نتيجة جيدة قبيل العودة إلى أولد ترافورد لخوض مواجهة الإياب الأسبوع المقبل ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه على دراية تامة بقدرات أندرلخت.

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وأوضح مورينيو: "إنهم فريق جيد ولهم طريقة لعب واضحة، تلائم قدرات لاعبيهم، يلعبون بصورة جيدة، ويضغطون ويملكون لاعبين موهوبين، أعتقد أنه يتحتم علينا أن نلعب بأفضل ما لدينا من مستويات".

كما تحدث جوزيه عن لقاء العودة: "سوف تكون لدينا مباراة الإياب على ملعبنا والتي تعد ميزة بالنسبة لنا، ولكن سيكون من الضروري اللعب بصورة جيدة في لقاء الغد، حتى لا نضع أنفسنا في موقف صعب، عندما يصل فريق ما إلى هذه المرحلة من البطولة، فإن الجميع يشعرون بأنه يكون من الممكن تحقيق الفوز بالبطولة، الحافز مرتفع بالنسبة للجميع".

جوزيه أكد على أن يونايتد مازال يكافح في جبهتين من أجل التأهل إلى دروي الأبطال ولكنه يشعر في الوقت نفسه أن فريقه يمكنه مواصلة المشوار حتى النهاية في أوروبا.

كما صرح المدير الفني للشياطين الحمر: "مازال أمامنا فرصتان قائمتان وأشعر أننا سوف نكافح في الواقع في كلتا البطولتين،بكل أمانه، لدي شعور خاص فيما يتعلق بالدوري الأوروبي، حيث إنها بطولة يمكننا الفوز بها".

واختتم: "قد تمنحنا تلك البطولة نفس الهدف الذي يمكننا تحقيقه من خلال الفوز بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، وهو المشاركة في دوري الأبطال، ولكنها ستمنحنا لقبًا في الوقت نفسه، ولكننا سوف نبذل أقصى ما في وسعنا، محليًا وأوروبيًا، من أجل بلوغ دوري الأبطال".