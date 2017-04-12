يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة

كتبت- سحر عزام:

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الوزارة دشنت موقع إلكتروني بـ14 لغة للتواصل مع السائحين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وذلك في إطار منظومة تحديث صناعة السياحة وخلق مناخ تكنولوجي للتسويق السياحي.

وأشار راشد، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الأربعاء، إلى ضرورة بروز وسائل الإعلام المحلية في الدور البطولي الذي تقوم به قوات الجيش والشرطة في ضوء العمليات الإرهابية التي حدثت في ربوع مصر مؤخرا، لافتًا إلى إن ظاهرة الإرهاب باتت ظاهرة عالمية.

وأكد وزير السياحة، أن مصر تسعى للتواصل مع مئات المواقع الراغبة في الوصول لمصر من أجل التسويق للسياحة، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة تعتمد على التسويق الإليكتروني للوصول لعدد كبير من دول العالم.