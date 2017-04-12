الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند

دورتموند - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية في دورتموند مساء اليوم الأربعاء على تويتر أنها أغلقت مخارج الاستاد بعد انتهاء مباراة بوروسيا دورتموند أمام ايه سي موناكو، والتي تأجلت مساء امس الثلاثاء بسبب وقوع ثلاثة تفجيرات بالقرب من حافلة فريق دورتموند.

وأوضحت الشرطة أنها أغلقت المخارج مؤقتا لفحص أجسام مثيرة للشبهات داخل الاستاد، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة لفت نظرهم وجود حقيبتي ظهر بالإضافة إلى دراجة سكوتر.

وبعد الفحص، أوضح الخبراء عدم وجود خطر ناجم عن هذه الأشياء.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الفرنسي الضيف على مضيفه الألماني في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.