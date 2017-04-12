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غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

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غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، غلق طرق "قنا - الأقصر" الصحراوي الشرقي أو ما يسمى بـ"طريق طيبة"، و"قنا - سفاجا" و"القفط - القصير"، مساء اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال محافظ قنا في تصريحات صحفية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الخدمية، مشيرًا إلى أصدر توجيهاته بالتنسيق بين مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف، كما وجه إدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة "الأقصر، سوهاج، البحر الأحمر".

وأهاب محافظ قنا بالمواطنين اتباع التعليمات واتخاذ الحذر لحين انتهاء موجة الطقس السيئة عقب بداية سقوط الأمطار، مساء اليوم الأربعاء.

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