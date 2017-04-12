ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

السويس - حسام الدين أحمد:

كشف مصدر أمني في السويس، معلومات عن الانتحاري الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وورد اسمه في بيان وزارة الداخلية، الذي أذاعه التلفزيون المصري منذ قليل.

وقال المصدر إن الانتحاري هو "محمود حسن مبارك"، من مواليد محافظة قنا، ويقيم بمدينة "السلام 1" التابعة لحي فيصل، متزوج ولديه طفلين، كما أن له أشقاء يقيم اثنين منهم في السويس.

وأضاف المصدر أن المتهم يعمل بشركة بترول، خارج محافظة السويس، وشارك في عمليات إرهابية داخل المحافظة خلال عام 2015، وتم اتهامه في القضية رقم 1040/ لسنة 2016.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الأربعاء، هوية المشتبه به في تفجير كنيسة الإسكندرية، بناء على "فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، تتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذىي الحادثين".

وقالت الوزارة في بيان لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن "منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبدالله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.