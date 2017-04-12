بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

حرص عدد من القيادات التنفيذية والدينية وممثلي الدول الأجنبية على حضور العزاء الذي أقامته مديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بساحة مسجد القائد إبراهيم في ضحايا شهداء تفجير الكنيسة المرقسية الذي وقع الأحد الماضي.

وتلقى واجب العزاء اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بجانب عدد من قيادات الداخلية وأهالي شهداء الشرطة، فيما حضر كل من الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء جمال سلطان، مساعد وزير الداخلية للشؤون المعنوية، واللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا واللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن الإسكندرية الأسبق، مراسم العزاء.

وشهد العزاء حضور عدد من قناصل الدول الأجنبية والعربية منهم أسامة الخشاب عميد السلك الدبلوماسي، قنصل عام دولة لبنان، محمد صغيرون الشيخ قنصل عام دولة السودان و"تشو نانشان" قنصل عام جمهورية الصين الشعبية.

وشارك وفود المعزين عدد من أعضاء مجلس النواب منهم هيثم الحريري، أبو العباس فرحات، فضلا عن مشاركة، وفد من وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ محمد العجمي وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة.

وشيعت الإسكندرية أمس الأول عددًا من ضحايا حادث تفجير الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية، منها جثماني العميد نجوى الحجار وأمين شرطة "أمنية رشدي" واللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهن في تأمين لكنيسة المرقسية ليواري جثمانيهما الثرى بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

فيما شيعت جثامين 7 من ضحايا الحادث فى دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى بمنطقة كينج مريوط غربى الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والغضب، ونُقلت جثامين الضحايا إلى مقر المقبرة الجماعية التي أعدت خصيصًا لهم بجوار مقبرة شهداء تفجير كنيسة القديسين الذى وقع في الساعات الأولى من صباح أول أيام 2011.