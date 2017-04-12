عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

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أبدى الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، غضبه من حادثي تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، وما خلفته من شهداء ومصابين.

وقال عيسى، خلال برنامج "لدي أقوال أخرى"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، اليوم الأربعاء، "كل ما يحدث ضد الأقباط مدفوع ومؤيد بأحاديث تم سرده في البخاري، وهي أحاديث مغلوطة تمامًا، ولكنهم باتوا يعبدون ويتبعون البخاري وليس الله ورسوله".

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تابع: "الأقباط أصل مصر، الدين بريء مما يحدث ولكن المسلمين مدانون، هم يذبحون ويقتلون ويؤكدون أن هذا وفقا للشريعة الإسلامية ويدافعون عنه"، مؤكدًا أن "منهج داعش يتم دراسته في الأزهر، لهذا يجب أن نواجه أنفسنا".