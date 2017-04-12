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فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

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فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، شائعة وقوع تفجيرات مدينة الإنتاج الإعلامي، وقسم أول شرطة 6 أكتوبر، قائلًا: “أي فتة باللبن.. بتجيبوا الأفلام دي منين؟ الكذب وصل بينا للدرجادي؟ إيه القدرة العظيمة على التأليف دي؟ ده خوض في عرض الوطن بهذه الشائعات".

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة": "فاض كيل الدولة، وحالة الطوارئ اللي فُرضت دي مش سهلة، والشائعات دي الدولة مش هتكست عليها، واللي هيُطلق إشاعة هيتجاب من صفحته مش من قفاه".

تابع: "أبدأ بنفسك وتعالوا نفلتر الفيسبوك وتويتر، نخليهم للآراء بس، إنتوا مالكم بالأخبار؟ ما تسيبوا الأخبار لبتوع الأخبار، وحسابك على فيسبوك خليه للنكت وللآراء وللأفكار وللحلول، يا عم عاكس، في أكتر من كده؟ يعني بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن".

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واصل: "اعملوا أي حاجة إلا إنكم تساعدوا على الإرهاب، والله إطلاق الإشاعة أو ترويجها أو نشرها يعد إرهاب".

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التحرير

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